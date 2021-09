Deze iOS 15 functie moet je checken

Apple

iOS 15 is er sinds deze week. En er is één functie die je moet bekijken, want die is echt de moeite waard.

Deze week is iOS 15 gelanceerd. We schreven al eerder over de nieuwe functies van het systeem. Er is echter één functie dat wat meer aandacht mag krijgen. Als je een iPhone fan bent dan ken je Notes- app al. En dan weet je hoe goed die is, en deze app is nu nog beter geworden.

iOS 15 functie checken

Notities tikken. Gebruik het als je een briljant idee zou willen bewaren. Of alvast om een tekstberichtje te tikken en op te slaan. Of om een korte presentatie van te voren uit te werken. Het kan allemaal, en meer, met Notes en met de nieuwe functies daarvan in iOS 15.

Je kon al aan je individuele notities een wachtwoord geven. Toch weten vrij weinig mensen dat. Het is dus eigenlijk een fatsoenlijk alternatief voor wachtwoordbeveiliging, en gratis om op te starten. Eigenlijk zou Apple moeten zeggen dat het een superveilige beschermer is, omdat je niet alleen het wachtwoord/Touch ID/Face ID nodig hebt om op de iPhone te komen, maar ook het wachtwoord voor de vergrendelde notitie.

Ook wordt het bijna onmiddellijk bijgewerkt op al je Apple-apparaten, dus de tekst-zware notitie die je invoert op je Mac is een paar seconden later op je iPhone te gebruiken. Super handig. Maar Notes wordt nu nog beter.

Nieuw

Vanaf maandag kun je tags aan je notities toevoegen, waardoor het gemakkelijker wordt om dingen te categoriseren. De zoekmachine binnen Notes is al degelijk, maar stel dat je je zoekwoord vergeet om naar te zoeken…Tags voegen extra gemak toe. En er is een tagbrowser, zodat je alle tags op één plek kunt zien.

In een gedeelde notitie, waarvoor de app vaak gebruikt wordt, kan je de aandacht trekken door @ en dan hun naam toe te voegen. Hierdoor worden deze mensen op de hoogte gesteld van een verandering. Er is ook een nieuwe activiteit weergave. Deze toont een samenvatting van de wijzigingen sinds je de notitie voor het laatst hebt bekeken. Ideaal.