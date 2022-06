Deze iOS 16 toepassing willen we allemaal

Binnenkort hoef je met deze iOS 16 toepassing geen vreemde teksten in te voeren of op afbeeldingen te tikken.

Sommige websites controleren met CAPTCHA’s of je een robot bent of niet. Met iOS 16 behoort dat tot het verleden. Want het besturingssysteem kan je misschien helpen de CAPTCHA-antibotsystemen te vermijden die tussen jou en sommige web aanmeldingen staan.

iOS 16 toepassing

De website MacRumors merkte dit op. Zij zagen op WWDC 2022 van Apple dat iOS 16, iPadOS 16 en macOS Ventura CAPTCHA’s helemaal overslaat voor sommige apps en websites. Schakel een automatische verificatiefunctie in en ondersteunende sites gebruiken iCloud om zowel je Apple ID als je apparaat te verifiëren. Waarbij een token wordt gepresenteerd dat bewijst dat je betrouwbaar bent. Resultaat daarvan is dat je misschien niet meer een ondoorgrondelijke tekst hoeft in te voeren of op afbeeldingen van zebrapaden te klikken. Dit om te laten zien dat je toch echt een mens bent.

Apple gaat dus wel informatie over je opslaan. Maar het bedrijf geeft aan dat apparaten geen gevoelige gegevens delen die aan je account zijn gekoppeld. Denk hierbij aan je e-mailadres of telefoonnummer. Het bedrijf weet ook niet wie het verificatieverzoek doet, dus het kan deze controles niet aan specifieke providers koppelen.

Acceptatie

De toepassing werkt alleen goed als er een wijdverspreide acceptatie is. Cloudflare en Fastly hebben al plannen onthuld om de token-aanpak te ondersteunen, waardoor deze mogelijk naar miljoenen websites wordt gebracht. Dat is dus goed nieuws.

Apple werkt tevens aan een open standaard om een Private Access Token te faciliteren. Er is nog geen Android-variant. Echter, het lijkt erop dat de techniek zich snel ontwikkeld en dat we in de toekomst niet meer hoeven te bewijzen dat we geen robot zijn.