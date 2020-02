Deze iOS game laat China zweten door coronavirus

China raakt niet alleen in paniek door het coronavirus, maar ook door een simpel iOS spelletje.





Het dodelijke coronavirus is ondertussen een wereldwijd probleem dat ook de Benelux heeft bereikt. Het begon daarentegen allemaal in China, waar het land naast een gigantische virusuitbraak ook nog steeds wel een portie censuur lust. Het voormalig communistische land pakt daarom de App Store aan om een game te verwijderen.

De game in kwestie is virus-simulator Plague Inc., een game die de laatste tijd ontzettend populair is door het oprukkende virus. De ontwikkelaar van de game liet recentelijk al weten dat het spel niet gezien moet worden als een wetenschappelijke tool om het virus te doorgronden. Daar heeft China daarentegen geen boodschap aan.

Het door het coronavirus geplaagde land verwijdert de game nu uit de Chinese App Store zodat iPhone-gebruikers in het gigantische land de mobiele versie van het spel niet meer kunnen spelen. De ontwikkelaar vertelt in een blogpost dat de Cyberspace Administration of China de game heeft laten verwijderen omdat er ‘illegale content’ in zou zitten.

Plague Inc. is al 8 jaar oud en heeft ondertussen een gigantische fanbase opgebouwd. De laatste tijd is het oude spel weer flink in opmars, uiteraard door het coronavirus. Spelers hebben in Plague Inc. de missie om de gehele mensheid uit te roeien met een virus, bacterie, parasiet en andere epidemie├źn.

Volgens de maker is het een geavanceerde simulator die inkijk geeft in de gezondheidseffecten van een virus zoals corona. Als speler kan ik zelfs zeggen dat het ontzettend leerzaam is om te ontdekken hoe snel een ziekte zich kan verspreiden en hoe belangrijk het is dat landen samenwerken om het virus te verslaan. China lijkt de educatieve waarde van het spel daarentegen niet in te zien en legt niet eens aan de ontwikkelaar uit waarom de populairste betaalde iOS-game in China dan zo gevaarlijk zou zijn.