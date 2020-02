Deze iOS-game laat je 4 games tegelijkertijd spelen

Klinkt lastig?





Ben jij een kei in het spelen van games en heb je moeite om uitdaging te vinden? Dan is deze nieuwe game echt wat voor jou. Quadracade is een iOS game gemaakt door Kieran Haden. Het combineert vier retro spelletjes tegelijkertijd. Dat lees je goed: je moet vier spellen op hetzelfde moment spelen. Uitdaging genoeg?

In de YouTube trailer hieronder is de game in actie te zien. Er is wel degelijk nagedacht over het concept. Zo ontgrendel je als speler nieuwe games als je progressie maakt in Quadracade. Daarnaast is er een online highscore en kun je je eigen statistieken met de rest van de wereld vergelijken.

In totaal bestaat Quadracade uit meer dan 30 games. Bovendien heeft de ontwikkelaar aangegeven dat er nog meer games in het verschiet zitten. Het spelen is niet zo onmogelijk als je misschien zou denken. Zo zijn er power-ups in Quadracade die de boel tijdelijk kunnen vertragen. Zo kun je makkelijker je aandacht verdelen.

De game meteen downloaden is er nog niet bij. De release staat gepland op 20 februari voor iPhone en iPad.