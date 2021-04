Deze iOS game zet Apple voor aap - Apparata

Een malafide game app is er weer doorgekomen in de App Store en deze iOS app zet Apple regelrecht voor aap.

Google en Apple hanteren strenge voorwaarden voor applicaties om überhaupt in de digitale app winkels te komen. Maar toch komt het regelmatig voor dat er een malafide app tussendoor glipt. En ook dit keer is het weer zo’n geval. Een game gericht op kinderen weet geld te verdienen aan de hand van een casino achtige ervaring. En dat is natuurlijk hartstikke verboden.

Het gaat hier om de game Jungle Runner 2k21. Deze game is slechts in een select aantal landen te gebruiken. In Nederland kun je de app, gelukkig, niet downloaden en installeren vanuit de App Store. Ontwikkelaar Kosta Eleftheriou ontdekte de malafide applicatie en heeft aan het licht gebracht wat er allemaal mis mee is.

iOS game Apple

This @AppStore app pretends to be a silly platformer game for children 4+, but if I set my VPN to Turkey and relaunch it becomes an online casino that doesn’t even use Apple’s IAP.



🤯 pic.twitter.com/crnOOF0pNi — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 15, 2021

Zo zit de game in de eerste plaats vol met bugs en glitches. Iets dat eigenlijk niet mag met een publieke game in de App Store. Daarnaast zit er een casino element in verstopt waar met echt geld ingezet kan worden. En dat voor een game dat gericht is op kinderen vanaf 4 jaar en ouder.

Inmiddels is de game uit de App Store verdwenen na publicaties van bekende internationale media. Het is opnieuw een schande voor Apple en de beveiliging check van het bedrijf staat met deze iOS game echt voor aap. Dit mag simpelweg niet zomaar aangeboden worden in de App Store. (via The Verge)