Deze iPhone 14 upgrade ga jij voelen in je portemonnee

Er zijn nieuwe details naar voren gekomen over een enorme upgrade die Apple in petto heeft voor de nieuwe iPhone 14 van dit jaar. Dit heeft invloed op de prijs.

Eerder schreven we al over de nieuwe camera van de aankomende iPhone. Deze zal een stuk beter worden. Nu heeft de gerespecteerde industrieanalist Ming-Chi Kuo meer details gepubliceerd over de nieuwe camera hardware. Evenals de volledige informatie over de toeleveringsketen en hoeveel het waarschijnlijk zal toevoegen aan de totale kosten van de telefoon.

iPhone 14 upgrade

Zoals eerder gemeld, zal de iPhone 14 naar verwachting de standaard lens met vaste focus van de selfiecamera upgraden naar een high-end autofocuscomponent tegen een prijs die “bijna drie keer is gestegen” in vergelijking met eerdere versies. Voor ons fotomakers heel goed nieuws, maar het heeft vermoedelijk wel gevolgen.

Dankzij Kuo hebben we nu een beter idee waar een deel van dit geld naartoe gaat. De nieuwe camera vereist extra hardware in de vorm van een spreekspoelmotor (VCM), terwijl de lens zelf een upgrade zal ondergaan van de huidige vijf-elementen (5P) lens van de iPhone 13 naar een zes-elementen (6P) ontwerp.

Prijs

Kuo heeft Genius Electronic Optical getipt als leverancier van de nieuwe 6P-lens, die zelf zo’n 20% meer gaat kosten dan de huidige 5P-versie.

Volgens Kuo zou het volledige aanbod als volgt moeten zijn:

CMOS-beeldsensor – Sony

Lens: Genius Electronic Optical en Largan Precision Co.

VCM: Alpen Alpine en Luxshare ICT

Mobiele cameramodule: LG Innotek en Cowell

Deze nieuwe camera zal de selfie- en videoprestaties aanzienlijk verbeteren. Echter, zoals bij elk bedrijf moeten de extra´s kosten ergens terugverdiend worden. We moeten dus afwachten of deze aanzienlijke extra kosten aan de klanten worden doorberekend.