Deze iPhone is geïnspireerd op de Tesla Cybertruck

Kijk uit dat je jezelf niet verwondt met deze iPhone.





Het Russische Caviar staat bekend om zijn extravagante varianten van de iPhones. Ze zijn bijzonder, maar ook bijzonder duur. Gouden iPhones of iPhones met het hoofd van de Russische president Poetin. Je kunt het zo gek niet verzinnen of ze bieden het aan.

Ook voor 2020 heeft het bedrijf knotsgekke iPhones in petto. Kijk bijvoorbeeld naar deze bizarre iPhone, geïnspireerd op de nieuwe Tesla Cybertruck. De smartphone is extreem hoekig en heeft volgens Caviar een titanium behuizing om de interne componenten maximaal te beschermen.

Of het ook echt mooi is? Het lijkt op een iPhone uit het jaar 2391 of een Star Wars-film. Het toestel is onderhuids een iPhone 11 Pro met 64 GB. Prijzen beginnen bij 5.256 dollar. En dat is toch wel heel erg veel geld..

Caviar heeft ook een video van het concept gemaakt. Die kun je hieronder bekijken. Wat denk jij, een gat in de markt of toch iets te extreem voor die vanafprijs van dik vijf mille?