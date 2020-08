Deze klok voor op je bureau kost een vermogen

Als je iets zoekt om je bureau op unieke wijze op te fleuren hebben we een leuke klok voor je gevonden.

Naast een beeldscherm, muis, toetsenbord en speakers mag je bureau er wel wat gezelliger uitzien toch? Een grappige accessoire geeft net wat meer flair aan je bureau. Een digitaal fotolijstje of een mooie klok is een prima aanwinst voor in je kantoor. Dit klokje is wat dat betreft een fraaie aanvulling, al kost het serieus veel geld.

Om het prijskaartje enigszins te begrijpen moet je het verhaal achter de klok snappen. Het is een creatie van het bedrijf MB&F. Het uurwerk is van brons en is gemaakt in samenwerking met L’Épée en Massena LAB. Oké, maar wat kost dat dan? Nou, voor een schamele 27.000 dollar heb jij deze klok op je bureau staan.

De poten van de klok moeten een T-rex voorstellen. De overige elementen van het design laat men vooral aan je verbeelding over. Mocht je overtuigd zijn en deze klok voor bijvoorbeeld je bureau willen aanschaffen, dan moet je er snel bij zijn. Het is namelijk een zeldzaam ding. Er worden slechts 15 stuks van gemaakt. Eenmaal aangeschaft kun je telkens aan vrienden en kennissen uitleggen over hoe bijzonder je nieuwste aanwinst voor je thuiskantoor wel niet is.. (via Uncrate)