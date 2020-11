Deze knaap kreeg de eerste PS4, PS4 Pro en nu PlayStation 5! - Apparata

Joey Chiu zet zijn record voort, nu hij de eerste is met een PlayStation 5. Eerder had hij als eerste een PS4 en PS4 Pro in handen.

Uit onze review mag blijken dat we redelijk fan zijn van de PlayStation 5. Er is daarentegen waarschijnlijk niemand zo’n grote van de Sony’s console als een knaap genaamd Joey Chiu. Dat had wellicht niet eens zozeer met zijn voorkeur te maken, als met een portie ongekend geluk en een goedgemutst bedrijf.

Deze man krijgt de eerste PlayStation 5

Joey Chiu is ogenschijnlijk een doodnormale gamer, maar door een flinke portie geluk en een sympathiek bedrijf is hij als het ware recordhouder. In 2013 kocht hij zonder dat gepland te hebben de allereerst PS4. Kotaku schrijft het ongelofelijke verhaal van Chiu 7 jaar geleden op hilarische wijze op. Enkele jaren laten is de Amerikaan weer de eerste in de rij, ditmaal om de PS4 Pro aan te schaffen.

Tot deze week waren dat waarschijnlijk zijn PlayStation-hoogtepunten. Totdat hij een bezorger aan de deur zag staan, zo vermoed ik. Chiu kreeg namelijk het onderstaande pakketje aangereikt, de allereerste PlayStation 5 met daarbij een uitzonderlijk sympathieke, gepersonaliseerde boodschap van Sony.

Okay, this is 100% the craziest thing to happen.



I swear. This issssss insane.@PlayStation #PlayStation5 pic.twitter.com/lwGF0SBzmb — Joey Chiu (@Shinogu) November 10, 2020

Joey Chiu. De eerste in de rij voor de PS4. De eerst in de rij voor de PS4 Pro. Geduld is een schone zaak. Spelen kent geen grenzen.

Voor de meeste gamers is het voorlopig nog lastig om aan een PlayStation 5 te komen, maar Chiu wist zonder eigen inbreng als eerste een gloednieuwe console te bemachtigen. Twee dagen voordat de PS4 daadwerkelijk uitkwam, welteverstaan! Moge hij nog tot de PlayStation 20 de eerste zijn!