Deze laptops zijn nu populair onder crypto miners - Apparata

Sommigen maken er een sport (of hun beroep) van om crypto te minen. Anno 2021 zijn deze laptops populair onder crypto miners.

Crypto’s minen. Is dat nog steeds een ding? Ja, sommige munten zijn het nog steeds waard om te minen. Het is daarbij wel van belang dat je een stevige computer of laptop hebt met een puike rekenkracht. Want alleen zo kun je succesvol minen zonder elke keer achter de feiten aan te lopen.

Onder crypto miners zijn bepaalde laptops zeer populair. Het gaat niet eens zozeer om een merk of uitvoering, maar om de GPU kaart in de laptop. Laptops met een RTX 30 Serie van Nvidia zijn op dit moment helemaal de bom. Op Weibo, dat is een social media netwerk uit China, delen miners hun machines. Ze hebben allemaal één ding gemeen. Het gaat hier om laptops met de Nvidia RTX 30 serie aan boord.

De kans bestaat dat laptops met de RTX 30 Serie van Nvidia moeilijk verkrijgbaar kunnen zijn door crypto miners. In het verleden waren videokaarten al moeilijker te krijgen omdat de miners deze massaal opkopen. In de tweet hieronder zie je een aantal afbeeldingen die op Weibo worden gedeeld. De laptops worden enkel en alleen aangeschaft om cryptocurrency binnen te harken.