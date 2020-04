Deze Marvel- en Sony films zijn wederom uitgesteld

Of je nog wat langer geduld wil hebben voor Spiderman, Doctor Strange en meer.

Zolang het coronavirus nog blijft rondwakkeren in onze maatschappij lopen filmproducties in gevaar. Filmstudio’s schuiven releases noodgedwongen de toekomst in. Fans moeten daardoor steeds langer wachten op een release. Sony en Marvel hebben bekendgemaakt wederom een aantal films te verschuiven.

De opvolger van Spider-Man: Into the Spider-Verse en het derde deel van de Spider-Man: Homecoming trilogy zijn met maanden vertraagd. De opvolger van de eerstgenoemde film verschijnt pas in 7 oktober 2022. Dat was oorspronkelijk 8 april 2022. Laatstgenoemde verschuift naar 5 november 2021. Dat was 16 juli 2021. Ook Venom: Let There Be Carnage verschijnt later. Deze film zie je op z’n vroegst pas juni 2021 in de bioscoop. De Venom-film zou eigenlijk in november van dit jaar in de bios verschijnen.

Niet alleen aan de kant van Sony vinden er vertragingen plaats, ook Disney’s Marvel heeft helaas te maken met verschuivingen van films. Zowel Doctor Strange in the Multiverse of Madness als Thor: Love and Thunder schuiven op. Eerstgenoemde gaat van 5 november 2021 naar 25 maart 2022. Het is de tweede keer dat deze film vertraging oploopt. Thor gaat van 11 februari 2022 naar 18 februari 2022. Een kleine vertraging.

Het is niet ondenkbaar dat de Sony en Marvel films nog een keer gaan schuiven. Omdat de films zich vaak afspelen in dezelfde filmwereld staan ze qua verhaallijn met elkaar in verbinding. Als film A opschuift, moet film B noodgedwongen ook verschoven worden.