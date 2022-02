Deze Mercedes 6x6 kan jij wel betalen!

Afbeedling via Leitner. Niet de 6×6 uit dit artikel.

De Mercedes AMG 63 6×6 is een bakbeest met een gigantisch prijskaartje, maar er staat er nu een te koop die je wel kan betalen.

De grootste middelvinger die je kan geven met een auto. Dat is de Mercedes AMG 63 6×6. Enorm groot, veel wielen en een hoog verbruik. Alles wat fout kan zijn aan een auto, heeft deze auto. Maar toch heeft het wel wat. Helaas is het prijskaartje van ongeveer 900.000,- euro iets te gortig voor ons.

Mercedes 6×6

Geloof het of niet, de 6×6 was bij de introductie in 2013 gelijk uitverkocht. Zelfs vandaag is het nog moeilijk om er een tweedehands te vinden. Misschien dan maar een mini-versie kopen? Die is namelijk wel makkelijker te kopen. Deze versie heeft rubberen wielen, openslaande deuren, leren zitjes en hoogglans lak. Ook heeft het een soft start functie. Hiermee trekt het niet gelijk vol gas op. Er zit voor de veiligheid ook een gordel in en alle lichten werken.

Als je kinderen hebt, dan is dit natuurlijk het ultieme cadeau. Hij heeft niet zoveel vermogen als de echte, maar twee 12-volt motoren. We kunnen wel stellen dat hij een stuk zuiniger is. Hard rijden doet hij ook niet en off-road er mee gaan is niet aan te bevelen. De mini kan ongeveer 3 tot 6 kilometer per uur rijden. Er zit een 2.4 GHz afstandsbediening bij om de snelheid op afstand te kunnen regelen. Natuurlijk kan je kind ook gewoon de controle overnemen in het voertuig zelf.

Kopen? Dat kan. De mini kost 400,- euro.