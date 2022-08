Deze mes werpmachine is zowel nutteloos als leuk

Quint BUILDS

Niet thuis proberen! Deze mes werpmachine is echter wel heel knap ontworpen.

In alle actiefilms lijkt het alsof het gooien van een mes gemakkelijk is. De werkelijkheid is anders. Het is namelijk best lastig om een mes goed en geplaatst te werpen. Ook Quint van het YouTube-kanaal Quint BUILDs vond het maar lastig. Maar met wat ouderwetse techniek slaagden ze erin een draagbare werpmessenwerper te bouwen, die op betrouwbare wijze hun doelwit van verschillende afstanden raakte.

Mes werpmachine

Vermoedelijk niet snel binnenkort te bestellen op Ali, maar dat mag de pret niet drukken. Quint heeft na maanden van ontwerpen, opnieuw ontwerpen, programmeren en herprogrammeren, een van de meest indrukwekkend angstaanjagende stukken amateurtechniek gebouwd die we ooit hebben gezien.

Als je eenmaal hebt geleerd een doel met een pijl te raken, is het relatief eenvoudig om het opnieuw te raken vanuit verschillende hoeken en afstanden met enkele kleine aanpassingen aan het doel. Dat is niet het geval bij het gooien van messen. Er is extra spin nodig om het mes voldoende kinetische energie te geven om zichzelf in een doelwit te nestelen. Dit met een specifiek aantal rotaties dat nodig is om ervoor te zorgen dat de scherpe punt het doelwit als eerste raakt, niet de platte kant of stompe handgreep. Als je ooit bijl hebt gegooid, weet je waar we het over hebben.

Maker

De YouTubers creëerden een draagbare launcher die hoogwaardige servomotoren, elektromagneten, aangepaste 3D-geprinte componenten en enkele zware batterijen heeft om werpmessen met de juiste hoeveelheid spin te slingeren. Zodat ze het doel raken en elke keer blijven plakken. Om de draagraket vanaf verschillende afstanden te laten werken, gebruikt de draagraket zelfs een LiDAR-sensor, die wordt gebruikt om te meten hoe ver het doelwit is verwijderd en om de groene richtlaser op de juiste manier aan te passen. Supercoole gadget dus en de filmpjes laten dat zien.