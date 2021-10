Deze miljardair- jet verlegt grenzen

Gulfstream

Met een paar miljard op je rekening wil je natuurlijk een vliegtuig. Deze miljardair- jet voldoet aan de hoogste verwachtingen en verlegt grenzen!

Tijd is geld. Dat is een bekende term die rijke mensen gebruiken. Als je tijd verspilt, dan kost dat geld. Daarom hebben de miljardairs van deze wereld privé vliegtuigen. En er komt nu een nieuw toestel dat op veel vreugde kan rekenen onder de rijken. Gulfstream heeft namelijk een nieuw toestel aangekondigd. Dat is op zich niet zo opmerkelijk, maar wel dat het gevaarte super ver kan vliegen.

Miljardair- jet verlegt grenzen

Hij is groter en sneller dan ooit. De nieuwe G800 van Gulstream moet veel nieuwe kopers aantrekken met deze eigenschappen. De voorganger, de G650, verkocht goed. Vermoedelijk zal dit toestel ook veel verkocht worden. Naast luxe en omvang is er nog iets heel belangrijks voor kopers, namelijk de vliegafstand. Niet zo vervelend als je net ligt te tukken en er moet weer getankt worden. Met de G800 kan je 15.000 kilometer non- stop vliegen.

Groter, sneller en meer vliegbereik

De vliegafstand is dus indrukwekkend. Het betekent namelijk dat je in één ruk van New York naar Hong Kong kan vliegen. Snel gaat hij ook. En hoe sneller hij gaat, hoe verder je komt. Als je met mach 0.85 vliegt haalt hij ‘maar’ 13.000 kilometer. Ietsje harder, dus 0.90 mach, dan kunnen die 2.000 kilometer er ook nog bij.

Het toestel is niet klein. Je kunt 19 passagiers meenemen voor een zakenreis of familie- tripje. Dit is overigens wel afhankelijk hoe je het toestel indeelt. Dat mag je van de Amerikaanse bouwer zelf bepalen. Er is in ieder geval ruimte voor vier cabines, zodat je niet heel de tijd bij elkaar hoeft te zitten. Of maak er een slaapkamer van, wel zo praktisch op lange vluchten.

Gulfstream

Wat kost zo’n ding, hoor ik je afvragen. Nou, je moet wel een goed gevulde portemonnee hebben. Reken namelijk in ieder geval op 63 miljoen euro. In 2024 rollen de eerste exemplaren de hanger uit.