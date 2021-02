Deze moddervette Street Fighter arcade is van Steve Aoki - Apparata

De Street Fighter arcade is een project van de beroemde DJ Steve Aoki. Het goede nieuws? Jij kunt deze gewoon kopen!

Steve Aoki is niet alleen een DJ die graag een taart in je gezicht gooit. De artiest is er ook niet vies van om een game te spelen. De 43-jarige DJ is opgegroeid in een tijd dat je de opkomst van games van het begin tot het heden heb kunnen meemaken. Vaak zie je bij oudere gamers dat de meeste affiniteit hebben met een gave titel uit het verleden. Aoki is daar geen uitzondering op, zo lijkt het.

Met zijn muzieklabel Dim Mak en modemerk Capcom heeft Steve Aoki een wel heel vette Street Fighter arcade bedacht. De arcadekast van de klassieker komt in een gelimiteerde oplage op de markt. Naast deze arcadekast komen de betrokken partijen ook met een kledinglijn en Aoki heeft zelfs het themalied van Street Fighter van een remix voorzien. Je kunt met twee tot vier spelers gebruik maken van de kast.

Klinkt gaaf he? Het kost wel de nodige centen. Voor 199 dollar is de arcadekast de jouwe. Dat klinkt misschien als een hoop geld, maar aan de andere kant heb je wel te maken met een product dat in een gelimiteerde oplage wordt gemaakt. Er zullen slechts 30 van deze Street Fighter Steve Aoki arcadekasten komen.