Deze monitor kan je zelf buigen

Corsair

Een gebogen monitor is in, maar deze kan je zelf buigen zodat je ook een platte hebt.

Als je een nieuwe monitor zou willen kopen, is vandaag de dag de vraag of je een platte of een gebogen gaat kopen. De twee formaten bieden verschillende voordelen en betekenen vaak het verschil tussen het kiezen van een IPS- of VA-paneel bij het overwegen van een LCD-scherm. Corsair ontwikkelt een nieuwe monitor die het beste van twee werelden lijkt te bieden. Je kunt deze namelijk zelf buigen.

Monitor zelf buigen

Lijkt handig. En daarom kwam het bedrijf met de Xeneon Flex 45WQHD240 op de proppen. Dit is een 45-inch 3.440 bij 1.440 monitor die je handmatig kunt buigen om te wisselen tussen een flatpanel en een curved scherm. Het prototype heeft een paar handgrepen aan de zijkanten waarmee je de kromming van het door LG gemaakte W-OLED-paneel kunt aanpassen tot maximaal 800R. Je kunt de zijkanten zelfs onafhankelijk van elkaar verstellen, maar of dat nou heel handig is…

Als je dagelijks werkt op een monitor is een platte beter. Wil je veel gamen, dan is een gebogen de beste variant. Maar stel dat je nou dit allebei zou willen doen? Dan komt deze nieuwe monitor om de hoek kijken. De vraag is wel hoe duurzaam deze monitor is en hoeveel keer je hem kan buigen. Vermoedelijk gaat de monitor duizenden euro’s kosten, dan wil je niet op den duur dat hij breekt of dat je lijnen erin gaat zien.

Gaming

Kies je de monitor voor spellen te spelen, dan heeft het goede specificaties. Het is meer dan een capabele gamingmonitor. Het 21:9 ultrabrede paneel heeft een verversingssnelheid van 240 Hz, een grijs-naar-grijs responstijd van 0,03 ms en een DCI-P3-dekking van 99 procent.

Wanneer de monitor naar ons land komt, dat is onbekend. Evenals de prijs. Later dit jaar komt Corsair met meer informatie.