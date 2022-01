Deze motor is elektrisch en ziet er gaaf uit

Damon Motors

Electrische auto’s gaan er steeds mooier uit zien, nu volgen de motoren ook. Check deze motor die mooi is, maar ook elektrisch.

Je zou het niet zeggen, maar deze motor is afkomstig van een start- up uit Canada. Het bedrijf heeft Damon Motors. En heeft verleden week op de CES-elektronicaconventie 2022 in Las Vegas een nieuwe high-performance, met technologie beladen machine onthuld. Het apparaat heet de HyperFighter.

Damon Motors

Motor is elektrisch

Het bedrijf had al een ander model, de HyperSport. Deze is twee jaar geleden aangekondigd. Tot nu toe bevinden beide machines zich in de pre-productiefase. Forbes weet dat de productie van de HyperSport in de eerste helft van 2022 moet beginnen. De HyperFighter staat voor in 2023 gepland. Damon Motors bouwt op dit moment een productiefaciliteit uit in Vancouver.

Het lijkt een succes te worden. Het bedrijf heeft al talloze pre-orders voor de high-performance HyperSport. Dit is een volledig elektrische motorfiets. Natuurlijk boordevol technologie met robuuste prestatiecijfers. En een aantal nieuwe veiligheids- en comfortfuncties. Waarvan een groot deel zal worden overgedragen naar de HyperFighter.

HyperFighter

Deze goed uitziende motor zal de basisonderbouwing van de HyperSport gebruiken. Vervolgens zal het een “naked” of “streetfighter”-vormfactor aannemen. Hierdoor zal de HyperSports-voorruit en de volledig bedekkende carrosserie worden vervangen. En wel door een meer basale koplamp en stuur verschijning. De ‘streetfighter’-esthetiek kwam voort uit de custom-motorscene uit de jaren 90. Waar (her)bouwers van fietsen licht gecrashte sportmotoren namen. Ze worden daarna ontdaan van hun plastic carrosseriedelen, vandaar de “naakte” connotatie. Een crossmotorstuur en een minimum aan instrumenten zijn kenmerkend voor deze stijl.