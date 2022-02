Deze move van Apple is briljant te noemen

Apple

Sommige mensen noemen het briljant, deze move van Apple. De toekomst moet het uitwijzen, maar vermoedelijk gaan we het wel zeker gebruiken!

Het zat er al aan te komen en het komt dan niet helemaal onverwacht. Maar het is er nu toch echt: bedrijven kunnen kaartbetalingen doen via iPhones. In eerste instantie zal dit in Amerika zijn en het heet ‘Tap to Pay’.

Apple move

Deze actie van Apple is slim te noemen. De iPhones in kwestie accepteren niet alleen Apple Pay, maar werken ook met andere contactloze betaalmethoden, waaronder American Express, Discover, Mastercard en Visa-kaarten. Het enige wat een bedrijf hoeft te doen, is de bijbehorende app downloaden en aan de slag gaan. De NFC-lezer in het apparaat doet de rest.

De techniek is slim, maar de manier hoe het gaat gebruikt kan gaan worden is slimmer. In de aankondiging van het bedrijf staat dat het niet solo gaat met Tap to Pay. In plaats van voor zijn eigen infrastructuur te zorgen, werkt Apple samen met andere bedrijven.

Logisch

Maar waarom zou Apple de techniek en de functie delen? Vaak doen dit soort techbedrijven dit juist niet. Hoe meer je erover nadenkt, hoe logischer het wordt. Dit omdat het een uitstekende manier voor Apple om antitrustklachten preventief te omzeilen, iets waar het op verschillende fronten mee te maken heeft. Dit is het mededingsrecht, dus het recht dat er concurrentie ‘moet‘ zijn en dat je je machtspositie niet mag misbruiken Ook hoeft het bedrijf niet een gigantische investering te doen, maar het kan wel de markt betreden. Laatste, en misschien wel het belangrijkste punt, het maakt Apple klaar voor de toekomst om op dit gebied de grootste te worden. En dat is natuurlijk het doel.