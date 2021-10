Deze Nederlander is in één keer miljardair door GitLab

CNBC

Gewoon een Nederlandse tukker die deze week meervoudig miljardair is geworden door GitLab.

Via het platform kunnen programmeurs samen bouwen aan mobiele apps of computerprogramma’s. Dat is niet zo speciaal, maar dit kunnen ze doen in dezelfde omgeving. Dit scheelt een hoop tijd en gedoe. En zeker doordat iedereen ging thuiswerken tijdens de coronapandemie nam het gebruik van het platform enorm toe. En met een beursgang is de Nederlandse co- founder in één keer miljardair.

Miljardair door GitLab

In 2011 is het bedrijf opgericht. De Nederlander Sytse Sijbrandij deed dit samen met twee Oekraïners. Sindsdien is het hard gegaan. In eerste instantie wilde hij niks weten van durfinvesteerders, hij wilde met zijn bedrijf gewoon groeien en zelf ‘in control’ blijven. Maar dat kan je niet lang volhouden.

Geld is nodig om te groeien, en als er bakken met geld aangeboden wordt is dat toch wel verleidelijk. Inmiddels zijn er tien van deze investeringen geweest. In 2020 verkochten medewerkers aandelen, waardoor het bedrijf een waarde kreeg van $6 miljard. Verder groeien is dan mogelijk met een beursgang en zo geschiedde.

Beursgang

Het aandeel is genoteerd aan de technologiebeurs Nasdaq in Amerika. Gisteren was het aandeel in trek bij handelaren. De prijs van één aandeel was $77. Op dit moment rond de $103. Dat is een stijging van bijna 35%. Dit maakt het bedrijf een goede $15 miljard waard.

De Nederlander heeft een belang van 19%. Bij de introductie op de beurs zou hij er 1.980.000 van moeten verkopen, dit staat in de prospectus. Hij kan dus op zijn bankrekening een bijschrijving van $152,5 miljoen verwachten. Na de gongslag heeft Sijbrandij er 23.710.901 over. Tegen de slotkoers is dit belang (17,8%) een dikke $2,45 miljard waard. Dan zou ik ook wel zo’n smile op mijn gezicht hebben als hierboven!