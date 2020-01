Deze Nederlandse Netflix-serie krijgt een derde seizoen

Dat is goed nieuws voor de Nederlands-Belgische productie.





Undercover: of je hebt genoten van het eerste seizoen, of je hebt er helemaal niets mee. Ondergetekende valt met name in de laatste categorie, maar Nederlandse producties liggen mij überhaupt niet zo. Dat gezegd hebbende. Het is natuurlijk wel gaaf dat Netflix een Nederlandse productie (samen met België) heeft.

Het was al bekend dat Undercover een tweede seizoen zou krijgen. Deze verschijnt vermoedelijk nog dit jaar op de Amerikaanse streamingdienst. We kunnen ons echter ook opmaken voor een derde seizoen. Dat heeft actrice Elise Schaap gisteravond gezegd in het programma Jinek op RTL.

De productie voor het derde seizoen is nog niet begonnen. Voor nu is het alleen een bevestiging dat er daadwerkelijk een derde seizoen gaat komen. Wat het script gaat zijn is tevens nog onduidelijk. Maar dat geeft niks. Wij als kijkers moeten ons eerst op seizoen 2 gaan bijten als deze verschijnt.

Het eerste seizoen van Undercover verscheen in mei 2019 op Netflix.