Deze Nederlandse streamingdienst is nu helemaal gratis

Mocht je nu even geen geld hebben voor een streamingdienst, dan check je deze Nederlandse Netflix helemaal gratis.





Netflix, Apple TV+, Disney+ en YouTube hebben ondertussen allemaal hun streamingkwaliteit omlaag moeten gooien vanwege corona. De bandbreedte die nodig is om ons allemaal tijdens de wereldwijde quarantaine geëntertaind te houden, heeft die grote streamingdiensten hiertoe gedwongen. Gelukkig zijn er ook nog kleine jongens in streaming-land die het iets anders aanpakken.

Cinetree is een Nederlands platform (gepionierd door actrice Hanna Verboom) dat in principe hetzelfde werkt als Netflix. Maar waar je bij de grote diensten de volle mep betaalt voor verminderde kwaliteit, gooit Cinetree het over een andere boeg.

Tijdens de huidige coronacrisis kun je het streamingplatform namelijk gratis gebruiken. Yup, gratis en voor niets. Omdat iedereen noodgedwongen zoveel mogelijk thuis moet zitten dacht Cinetree dat men wel wat (maatschappelijk verantwoorde) entertainment kon gebruiken.

Het enige wat je hoeft te doen is naar cinetree.nl/samenthuis gaan. Daar klik je op de button en vul je de code ‘samenthuis’ in. Vervolgens krijg je een gratis abonnement dat loopt tot en met 6 april. Het lekkerste is nog dat het abonnement gewoon automatisch afloopt en je dus niet ‘per ongeluk’ in elk geval één keer het maandbedrag hoeft te betalen.

Verwacht daarentegen geen Fast & Furious of de nieuwste superheldenfilm. Nu check je onder andere het meesterwerkje La vita è bella, indie-pareltje The Florida Project, het subtiele A Most Violent Year of de gestoorde Scientology-docu My Scientology Movie van Louis Theroux.

Foto @A24

Lees ook: Al deze films zijn juist eerder te streamen door corona