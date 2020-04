Deze Nederlandse titels vind je op Amazon Prime [video]

Streamingdienst heeft verrassende Nederlandse content in het aanbod.





Nadat Disney Plus de meer dan dominante positie van Netflix in de streamingmarkt probeerde te verstoren kwamen er meer concurrenten. Met de opening van de Nederlandse site van Amazon kwam er ook meer belangstelling voor streamingdienst Amazon Prime. Wij namen een kijkje in het aanbod en vonden een aantal verrassende Nederlandse producties terug. Waar Netflix met Undercover en Ares de Nederlandse markt maar net heeft gevonden is er bij Amazon meer Nederlands materiaal te vinden. Wij zetten wat suggesties op een rij.

De heren van Jiskefet

Wie op YouTube naar Jiskefet zoekt komt beduidend minder content tegen dan vroeger. De oplossing is gevonden, Van Binsbergen, Kerstens en Kamphuijs zijn verhuisd. De absurdistische humor van de drie heren vind je nu terug op Amazon Prime. Ook andere series, zoals ‘Debiteuren/Crediteuren’ en ‘De Dierenwinkel’ vind je in het aanbod terug. Wil je nog even genieten? Wij vonden een mooie moppencompilatie.

Geschiedenis: Holland Heritage

Voor de geschiedenisliefhebbers heeft Amazon Prime een serie in de aanbieding onder de naam ‘Holland Heritage’. Onderwerpen als ‘rivierpontjes’, Hollandse winters en karakteristieken steden komen allemaal voorbij voor de nostalgische kijker.

Kunst: het schildersleven van…

Als we toch even in de geschiedenis duiken kunnen we direct verder met de geschiedenis van de grote Nederlandse schilders. In de serie ‘Het schildersleven van’ duikt men in de geschiedenis van toppers als Vincent van Gogh en Rembrandt van Rijn. Overigens zijn deze met een beetje speurvaardigheid in het Engels ook terug te vinden op YouTube.

Jeugdsentiment: oude (kinder)programma’s

Wellicht zijn de programma’s wat te oud voor de gemiddelde apparata-lezer, maar veel volwassenen van nu groeiden op met kinderseries als ‘Peter en de vliegende autobus’ en films als Max Havelaar. Ook dat stukje nostalgie haal je makkelijk boven, want men heeft een forse nostalgische collectie op Amazon Prime geparkeerd. De beeldkwaliteit is overigens aangepakt en dus beter dan in deze originele trailer.

Nederlandse muziek

Ook Nederlandse muziek is terug te vinden op deze streamingdienst. Je kunt gezellig de thuispolonaise in met een live concertregistratie van Snollebollekes bijvoorbeeld een documentaire over Lee Towers bekijken. Zijn klassieke cover ‘You never walk alone’ is weer/nog steeds overal te horen, dus met deze meezingversie kan je alvast oefenen.

Er is overigens nog veel meer te ontdekken. Als je ‘Nederlands film’ intikt in de zoekbalk van Amazon Prime zie je direct tientallen suggesties staan.