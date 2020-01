Deze Nederlandse uitvinding is de ster van de CES 2020

De Nederlandse innovatieve Hydraloop is een zegen voor het tegengaan van waterverspilling.





Nederland klopt zichzelf op de borst voor het hebben van het schoonste drinkwater op aarde. Afgezien van het feit dat dat feitelijk niet klopt is er nog een ander probleem: met het zuivere drinkwater spoelen we ook de WC door, geven de plantjes water en douchen ons ermee. De Nederlandse Hydraloop omzeilt deze vorm van verspilling en gooit hoge ogen tijdens de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

De Hydraloop is een bijzonder product van eigen bodem. Het apparaat, ongeveer zo groot als een koelkast, is ontworpen om vies maar niet écht vies water te zuiveren om het vervolgens weer te kunnen gebruiken.

Zo kan de machine water uit de douche, het bad en de wasmachine desinfecteren en zuiveren, waarna het bijvoorbeeld weer in de tuin of WC gebruikt kan worden. Je kunt het water bij het doorspoelen van een grote boodschap dus niet later weer drinken, maar de impact van deze machine is alsnog gigantisch.

Volgens Hydraloop recycled het apparaat 85% van al het water dat een huishouden gebruikt. In totaal zou een huishouden hun waterverbruik hierdoor kunnen verminderen met bijna de helft (45%). Kortom, je kunt zonder zorgen douchen, badderen en wasjes draaien, want je weet dat het water vervolgens na behandeling in de tuin aan de planten gegeven kan worden.

En men zag er tijdens de CES 2020 ook wel het nut van in. Volgens de NOS won het Friese bedrijf in drie categorieën een award: Beste Startup, Beste Duurzame Product en Beste van de Beste.

Daarbij vond ik het wel prettig dat het apparaat niet met filters werkt, dus geen irritant onderhoud en vervanging van dure onderdelen. Wil je er zelf eentje, dan zul je wel in de buidel moeten tasten. Een Hydraloop kost rond de €3500 ($4000), maar zou wel een flinke deuk in de energie- en waterkosten per jaar moeten slaan.

Foto @Hydraloop