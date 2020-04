Deze Netflix-campagne over Corona verovert de wereld

Gek genoeg lijkt Netflix zelf er als enige niet blij mee.





Dat de Corona-crisis wereldwijd veel impact heeft op het maatschappelijk leven is inmiddels wel duidelijk. De scholen zijn gesloten en inmiddels schijnt iedereen in lockdown het internet naar een aparte crisis te bingewatchen.

Het verschrikkelijke virus begint langzaam echter ook voor inspiratie te zorgen. Zo bedachten studenten van de Miami Ad School een briljante Netflix-campagne die de Coronacrisis en de thuisquarantaine als uitgangspunt heeft.

Op Twitter deelden zij het concept. De campagne bestaat uit een buitenreclame. Dat is natuurlijk al opmerkelijk aangezien iedereen opgeroepen wordt om zo veel mogelijk binnen te blijven. Juist op die oproep is de campagne gericht.

De reclameposters van Netflix tonen namelijk steeds een iconische scene uit een van de huidige kijkcijferhits. Daaroverheen heeft men onder de kop ‘spoiler’ in één zin een spoiler uit de betreffende productie gezet. Daaronder de simpele tekst: “You should ‘ve #staythef*ckhome. Aangezien we iedereen die dit netjes thuis leest geen spoilers willen presenteren volstaan we hier even met een link naar de foto’s van de campagne.

Inmiddels is de campagne, die dus als concept gemaakt is en dus niet letterlijk buiten te zien is, wereldwijd een hit op social media. Reclameprofessionals zijn vol bewondering en Netflix wordt massaal getagged om de campagne echt uit te zetten of de studenten in dienst te nemen.

Naast een enkeling die klaagt dat zijn of haar relaxmoment na een intensieve IC-dienst zo alsnog verknald wordt terwijl hij wel buiten is met reden, wordt er maar weinig geklaagd. Gek genoeg lijkt Netflix zelf de enige partij die niet heel blij is met de campagne getuige de wat zuinige tweet die zij als reactie deelden:

Overigens laat Netflix zich ook inspireren door de Coronacrisis. Men lanceerde namelijk een Instagram-serie over de gevolgen van thuisquarantaine. Daarnaast biedt Netflix veel meer entertainment. Zo wordt de bizarre Joe Exotic een wereldwijd fenomeen en scoren de andere releases in april ook kijkcijferrecords.

