Deze Netflix-film loopt vertraging op door corona - Apparata

En weer gooit corona roet in het eten, dit keer met de opnames van de Netflix-film The Harder They Fall.

Productiemaatschappijen zijn langzamerhand weer begonnen met het maken van nieuwe films en series. Natuurlijk worden hier de lokaal geldende corona regels in acht genomen. Is er iemand besmet op de set, dan is het onvermijdelijk dat de complete boel wordt stilgelegd. Helaas is dat het geval met de nieuwe Netflix titel The Harder They Fall.

De productie moest worden afgebroken nadat een acteur besmet is geraakt. Dit heeft tot gevolg dat de film ongetwijfeld later zal verschijnen dan oorspronkelijk gepland. The Harder They Fall is een western met onder andere een belangrijke rol voor acteur Idris Elba.

De opnames vonden plaats in de Amerikaanse staat New Mexico. Het is extra zuur voor de cast, want de opnames waren nog maar net enkele weken hervat. Het is dus de tweede keer dat de productie noodlottig moet worden stilgelegd. Het is onbekend wanneer opnames voor de Netflix-film weer hervat gaan worden.

Voorlopig is de planning dat The Harder They Fall ergens in 2021 zal verschijnen. Een exacte maand van release is nog niet gecommuniceerd. Begin dit jaar testte Idris Elba en zijn vrouw al positief op het coronavirus. (via Deadline)