Deze nieuwe Android-functie werkt niet overal

Je telefoongesprek helder voor de geest halen. Dat kan straks op Android.

Als jij een belangrijk telefoongesprek voert is het nuttig om notities te maken. Voor je het weet vergeet je alweer wat de belangrijkste dingen waren in zo’n gesprek. Zeker als het telefoongesprek van lange duur is. Android gaat je een handje helpen.

Android krijgt een opnamefunctie om telefoongesprekken op te nemen. In verband met de privacy wetgeving is de functie echter niet overal te gebruiken. Volgens XDA Developers is de uitrol van de feature inmiddels begonnen. Diverse Nokia’s in India zouden al gebruik kunnen maken van de opnamefunctie.

De feature komt naar apparaten die tenminste op Android 9 draaien. Ook moet je de laatste versie van de Telefoon-app geïnstalleerd hebben. Het is helaas niet bekend in welke landen de feature wel werkt en in welke landen niet. Het is niet overal toegestaan om zomaar een telefoongesprek op te nemen.

Het opnemen van een telefoongesprek via Android is niet geheim. Zo krijgt de partij aan de andere kant van de lijn een kort bericht te horen dat het gesprek wordt opgenomen als je de functie aanzet. Zo komt niemand voor een verrassing te staan en is er geen stiekem gedoe. Opgenomen gesprekken worden lokaal opgeslagen op de telefoon en niet via de cloud. Het is niet bekend wanneer de publiekelijke uitrol van deze Android-functie nu echt gaat starten. Met een release in India lijkt dit echter niet meer ver weg. (via Engadget)