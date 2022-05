Deze nieuwe App Store functie is klaar om mensen te frustreren

Apple wil een functie toevoegen aan de App Store waar frustratie van te voren al de uitkomst lijkt te zijn.

Tegenwoordig moet je overal maar een abonnement op hebben. Betalen voor een dienst gaat vrijwel altijd maandelijks, waardoor de hoogte van de kosten afhankelijk zijn van hoe lang je de dienst wil gebruiken. Dat geldt voor zaken als Netflix of premium-artikelen op nieuwssites, maar ook bijvoorbeeld voor apps in de App Store.

Nieuwe functie in App Store

We hadden het eerder vandaag al over iOS 15.5, een verbetering van iOS 15 met wat coole nieuwe dingen. Zoals altijd zijn er ook wat stille veranderingen, die je wellicht nooit zal merken. Eén van die veranderingen zal op zijn minst voor wat fronsende wenkbrauwen zorgen, denken wij. Apple wil namelijk iets invoeren waardoor ontwikkelaars van apps in de App Store waar je je op kunt abonneren, zonder bevestiging de prijs kunnen verhogen. Eerder werd bij een prijsverhoging het abonnement gecanceld totdat de gebruiker (akkoord gaande met de hogere prijs) het opnieuw afsloot. Nu wordt er in de kleine lettertjes bij het afsluiten gezegd dat je ook akkoord gaat met eventuele prijsstijgingen. Oftewel: de ontwikkelaar kan zonder pardon jou meer laten betalen voor een abonnement en je moet zelf maar cancellen als je het daar niet mee eens bent.

Eerlijk?

Voor ontwikkelaars is deze nieuwe functie in de App Store wel zo makkelijk, daarbij scheelt het hen weer mensen die afgezegd worden als de prijzen omhoog gegooid worden. Maar is dit eerlijk tegenover consumenten? Apple meent van wel. Voor de verhoging wordt namelijk wel een bericht gestuurd aan gebruikers. Je wordt dus wel gewaarschuwd. De vraag is echter of een waarschuwing genoeg is.

Afwachten dus. Het klinkt allemaal een beetje als een verkapte manier om geld te verdienen. (via TechCrunch)