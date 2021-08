Deze nieuwe Marvel-film komt niet eerst naar Disney+

Met andere woorden. Je zult naar de bioscoop moeten gaan om de nieuwe Marvel-film te zien voordat je deze op Disney+ kunt kijken.

Door de corona pandemie zijn bioscopen lange tijd gesloten geweest. Inmiddels kun je weer veilig naar het witte doek. Door deze ontwikkelingen heeft onder andere Disney+ besloten om nieuwe films tegelijk uit te brengen in de bios als op de streamingdienst. Je moet dan een extra bedrag betalen om toegang te krijgen tot de film, naast je reguliere abonnementskosten. Het gaat hier om Premier Acces.

Disney doet dit niet automatisch met elke film. Sterker nog, hoe meer de pandemie naar de achtergrond verdwijnt hoe minder aannemelijk het is. De nieuwe Marvel-film Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hoef je in elk geval niet op Disney+ te verwachten in de korte termijn. De titel verschijnt eerst exclusief in de bioscoop. Wanneer de Marvel-film wel te zien is op de streamingdienst, dat is niet bekend. Het is een andere strategie in vergelijking met bijvoorbeeld Black Widow.

Een release op Disney+ is makkelijk voor de thuiszittende kijker, maar is financieel minder interessant. De gemaakte kosten om een film te produceren moet zich terugverdienen in de bioscoop aan de hand van verkochte kaartjes. Toch hoef je niet zo lang te wachten voor een release op Disney+ in vergelijking met een traditionele DVD/Bluray release. Verwacht dat Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings binnen enkele maanden na de bioscoopperiode is te zien op Disney+.