Deze nieuwe Netflix serie trekt een record aantal kijkers - Apparata

(L To R) Anya Taylor as Beth Harmon in “The Queen’s Gambit.” Cr. Charlie Gray/Netflix © 2020

De interesse is groot naar de nieuwe Netflix serie The Queen’s Gambit. Netflix noteert een record voor de serie.

Terwijl jij onschuldig naar een film of serie zit te kijken, houden ze bij Netflix allerlei data over het kijkgedrag van de kijkers bij. Zo weet de Amerikaanse streamingdienst precies wat scoort en wat een flop is. In dat kader heeft Netflix een record geboekt met een nieuwe serie.

De serie The Queen’s Gambit op de Amerikaanse streamingdienst wist 62 miljoen huishoudens te trekken in de eerste 28 dagen na release. Dat is een record. Niet eerder wist een serie in dit genre op Netflix zoveel huishoudens aan de buis gekluisterd te krijgen in zo’n korte periode.

The Queen’s Gambit is echter niet een serie die records van bekendere series laat sneuvelen. Zo staat The Witcher nog altijd aan top met 76 miljoen huishoudens die afstemden op het eerste seizoen. Ook Tiger King was een hit met 64 miljoen kijkende huishoudens. Het is echter noemenswaardig omdat The Queen’s Gambit geen allemansvriend is. Niet iedereen stemt af op een dramaserie. Bovendien is de serie niet zo hard gehyped als bijvoorbeeld The Witcher.

De nieuwe record serie op Netflix is gebaseerd op het boek van Walter Tevis. Volgens TechCrunch doet dit boek het weer goed in de verkopen, met dank aan de populariteit van de Netflix-serie.