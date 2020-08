Deze nieuwe tv’s worden aanbevolen door Netflix

De door Netflix aanbevolen televisies zijn afkomstig van Panasonic.

Panasonic heeft een nieuw assortiment met televisies. Nu is bekendgemaakt welke van deze OLED- en LCD- televisie modellen aanbevolen worden om Netflix op te kijken. Niet geheel onbelangrijk, want de Amerikaanse streamingdienst is in vele Nederlandse huishoudens te vinden.

Het Netflix Recommended TV-certificaat helpt consumenten te bepalen welke tv’s een betere beleving bieden voor Netflix door de prestaties, het gebruiksgemak en andere functies aan strenge tests te onderwerpen.

De nieuwe Panasonic televisies die aanbevolen worden door Netflix zijn de HZ2000-serie, HZ1500-serie, HZ1000-serie, HZ980-serie, HX900-serie en de HX800-serie. De eerste drie genoemde series betreffen de OLED televisies en zijn tevens Netflix Calibrated.

Natuurlijk zijn de Panasonic televisies niet de enige TV’s die worden aanbevolen door Netflix. De Amerikaanse streamingdienst heeft op de website staan welke televisies van welke merken aanbevolen worden. De lijst voor 2020 bestaat uit televisies van Panasonic, Sony en Samsung. Deze merken voerden ook de lijst voor 2019 aan. Een merk dat dit jaar mist in vergelijking met vorig jaar is Philips. Maak je overigens geen zorgen als je bijvoorbeeld een TV van LG hebt. Netflix ziet er nog steeds geweldig uit op de tv, het is slechts een aanbeveling voor de beste ervaring.