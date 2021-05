Nieuwe Windows computer is niet voor iedereen bedoeld - Apparata

Microsoft heeft een nieuwe Windows computer gepresenteerd, maar die is niet voor iedereen zomaar te koop.

Je hebt computers en je hebt computers. Microsoft heeft een speciale Windows computer gemaakt die niet gericht is op consumenten, maar op ontwikkelaars. Het gaat hier om een mini-PC dat een ARM-architectuur heeft. De computer is gemaakt door Microsoft in samenwerking met de Amerikaanse chipgigant Qualcomm.

Computer exclusief voor ontwikkelaars

Ontwikkelaars kunnen de computer deze zomer aanschaffen via de Microsoft Store. Met de pc kunnen appmakers applicaties ontwikkelen en testen met een ARM64 basis. Het is echter nog niet bekend wat de Windows computer moet gaan kosten.

De komst van deze computer is goed nieuws voor de ontwikkelaars, want op dit moment is er niet echt een alternatief vanuit Microsoft. Het enige alternatief is een Surface Pro X kopen om apps op te testen. Want deze Windows 10-tablet is uitgerust met een Qualcomm ARM processor. Maar om nu voor deze toepassing een prijzige Surface Pro X te kopen (adviesprijs 1.449 euro) is natuurlijk overkill. Wat dat betreft zal deze Windows computer met ARM-architectuur een stuk goedkoper moeten worden dan het prijskaartje van de Surface Pro X. Anders is het geen interessante aanschaf.

Pc’s en andere apparaten met Windows 10 ARM komen steeds meer voor. Het nadeel is dat stuurprogramma’s voor hardware, games en apps alleen goed werken als deze zijn ontworpen voor een pc met Windows 10 ARM. Daar gaat straks deze nieuwe Windows computer een belangrijke rol in spelen.