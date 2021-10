Deze Nike Air Jordan is meer dan 200.000 euro waard!

Shocking, zeldzame schoenen zijn ontzettend veel geld waard. Zie jij twee ton in deze Nike Air Jordan schoenen?

Als je deze Jordans zo tussen andere schoenen zet valt het je misschien niet eens op. Ja, de kenner ziet het natuurlijk wel. Dit zijn een paar Nike Air Jordan 1 OG Chicago Player Sample uit 1985, exclusief voorzien van een handtekening van Michael Jordan. De waarde van het paar overstijgt je grootste fantasieën.

Nike Air Jordan

Op eBay kun je het paar kopen voor 250.000 dollar. Een goed bod uitbrengen is tevens mogelijk. Dat komt omgerekend neer op meer dan 210.000 euro. De schoenen zijn nooit gedragen en zijn gelijk aan de verschillende schoenmaten van de iconische basketballer. Links is maat US 13 en rechts 13.5.

In de afgelopen tientallen jaren is het paar meerdere keren gewisseld van eigenaar. Alle verzamelaars tot nu toe hebben de sneakers netjes opgeborgen in een kast. Daardoor zien de schoenen uit 1985 er nog als nieuw uit. Volgens de verkoper een must voor iedere Jordan-verzamelaar. Met diepe zakken uiteraard. Niet iedereen heeft twee ton beschikbaar om stuk te slaan op een paar schoenen. Wel goed om te weten. De originele schoenendoos is niet bewaard gebleven. Maar dat mag de deal niet verpesten.