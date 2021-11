Deze nonnen gaan Microsoft slopen!

Niet de nonnen uit het verhaal

Microsoft heeft gevechten met Apple en Google overleefd, maar het bedrijf wordt nu geconfronteerd met strijdlustige nonnen.

De Sisters of St. Joseph of Peace leidt een groep Microsoft-investeerders. De nonnen willen het bedrijf verantwoordelijk houden voor zijn technologie. De actievoerders dringen er bij Microsoft-aandeelhouders op aan, om tijdens een vergadering van 30 november op twee voorstellen te stemmen.

Nonnen boos op Microsoft

De nonnen laten er geen gras over groeien. De twee voorstellen hebben verschillende doelen. Namelijk om ervoor te zorgen dat het bedrijf zijn waarden en beleid op het gebied van raciale rechtvaardigheid, mensenrechten en privacy naleeft. En ook willen de nonnen dat Microsoft alle verkopen met betrekking tot gezichtsherkenning aan overheidsinstanties stopt. De zusters zien er misschien niet uit als je stereotiepe digitale activisten, knokken kunnen ze.

De rooms-katholieke orde werd in 1884 in Nottingham, Engeland gesticht. Dit werd gedaan door Margaret Anna Cusack. Zij heeft een geschiedenis van het bevorderen van sociale rechtvaardigheid als een weg naar vrede. De gemeenschap zit momenteel in de VS, het VK en Haïti. Dit jaar hebben ze zich gericht op de lobby-inspanningen van Microsoft.

Zuster Susan

De assistent-leider was ooit een verkiezingsfunctionaris in Portland, Oregon. In haar blog zegt zuster Susan dat de terroristische aanslagen van 9/11 de kiem hebben gelegd. Dit voor haar ’transitie van bureaucraat naar Gen-X non’.

“Als aandeelhouders, als techneuten. Maar ook als voorvechters van gerechtigheid, kunnen en moeten we deze bedrijven verantwoordelijk houden”. Dit zei ze in een campagnevideo. “Nieuwe innovatie moet de menselijke waardigheid waarborgen. En een eerlijke en rechtvaardige samenleving ondersteunen. Niet de verdeeldheid en discriminatie vergroten.”

“Ondanks wat het publiekelijk zegt, besteedt Microsoft zijn jaarlijkse lobbybudget van $9,5 miljoen aan het bestrijden van een wetsvoorstel dat discriminerende gezichtsherkenning zou verbieden”. Dat willen de nonnen dus met de eerste genoemde voorstellen voorkomen. Over één dag is het zover!