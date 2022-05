Deze Nvidia Hopper GPU kost een slordige €34.500 en kan niet gamen

De Nvidia Hopper H100 kost letterlijk een jaarsalaris maar kan niet eens gebruikt worden om te gamen. Wat voor GPU is dit precies?

Iedereen met tenminste een modaal jaarinkomen opgelet, want Nvidia heeft iets lekkers voor je. Via de Japanse webshop GDep Advance is de prijs van de Nvidia Hopper H100 met 80GB werkgeheugen aangekondigd: ruim €34.500! En daarvoor krijg je een videokaart waar je eigenlijk niet eens mee kan gamen!

Wat is de Nvidia Hopper H100?

Nvidia brengt met de Hopper-architectuur een nieuwe serie videokaarten uit met een specifiek doel: datacenters. Op het eerste gezicht zien deze er hetzelfde uit als ‘gewone’ gpu’s, maar niets is minder waar.

Datacenterkaarten zijn namelijk helemaal gespecialiseerd om ongekende rekentaken uit te voeren. Dat zie je alleen al aan de hoeveelheid werkgeheugen. De Nvidia Hopper H100 heeft 80GB, al snel 8 keer zoveel RAM als een gemiddelde high-end gaming-GPU.

Ook wat betreft rekenkracht zijn de datacenter-gpu’s een ongekende vooruitgang op gewone kaarten. Vergelijk zelf maar. Een geavanceerde gaming-gpu heeft een rekenkracht van tussen de 20 en 30 teraflops (FP16, maar vergeet dat gelijk weer). De H100 heeft 800 teraflops!

Doel van de GPU

Kortom, een wereld van verschil en dat zie je aan de prijs. Maar wie koopt er nou zo’n ding? Een hobbyist zal niet zo snel een jaarsalaris aan één videokaart uitgeven. Dit soort kaarten zijn echt bedoeld voor professioneel gebruik.

De Nvidia Hopper H100 is ontworpen om zeer geavanceerde berekeningen te doen. Denk aan AI-toepassingen, cloud computing en het calculeren van biljoenen polygonen. Vergeleken met deze toepassingen zijn videogames verrassend simpel.

Tegelijkertijd heeft een kaart als de H100 juist niet zoveel aansluitingen en is deze helemaal niet gemaakt om games te verwerken. De kaart draait op een zeer lage voeding omdat deze bedoeld is om dag en nacht aan te staan. Om diezelfde reden is de kloksnelheid ook relatief laag.

Kortom, tenzij je een eigen AI wilt ontwikkelen of ongekend complexe scenes wilt simuleren, is de Hopper H100 waarschijnlijk niet voor je weggelegd.