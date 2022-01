Deze onbeheerste SpaceX-raket van Elon Musk zal binnenkort crashen

Elon Musk heeft een SpaceX-raket de ruimte in gebracht en zal binnenkort keihard op de maan crashen.

We kennen Elon Musk als CEO van Tesla, maar hij is ook de baas van SpaceX. Door dat bedrijf werd op 11 februari 2015 een Falcon 9-raket gelanceerd vanaf Cape Canaveral. Nadat de Deep Space Climate Observatory (DSCOVR)-satelliet in een baan om de aarde was gestuurd met een onbelemmerd zicht op de zon, ging de gebruikte bovenste trap van de raket in een chaotische elliptische baan om de aarde. Binnenkort zal de toch wel oude raket kapot slaan op de maan.

SpaceX-raket zal crashen

Volgens Ars Technica zal het op de maan crashen. Dit is berekend door Bill Gray van Project Pluto, die objecten in de buurt van de aarde volgt. Hier komt uit dat de raket op 4 maart om 12:25:58 universele tijd in zal slaan. Het raketonderdeel van vier ton – officieel bekend als 2015-007B – gaat het maanoppervlak raken met een snelheid van meer dan 9.000 kilometer per uur.

Precies een maand eerder, op 7 en 8 februari 2022, zal de bovenste trap van de Falcon 9 vanaf de aarde zichtbaar zijn. Dat komt omdat het de aarde aan zijn nachtzijde zal omcirkelen. Het is de enige keer dat het mogelijk zal zijn om het te zien.

Crash bekijken

Natuurlijk willen we hier niks van missen, dus de vraag is of we het vanaf aarde kunnen zien. Helaas, dat is niet mogelijk. Het zal namelijk aan de andere kant van de maan botsen. Het is ook niet uniek, het heeft al eerder plaatsgevonden. NASA heeft in 1964 met opzet een deel van zijn Ranger-ruimtevaartuig op de maan laten neerstorten, zodat het vlak voor de inslag beelden van het maanoppervlak kon terugsturen. Veel deskundigen maken zich steeds meer zorgen over het dumpen van ruimteafval.