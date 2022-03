Deze onbekende Netflix-serie verovert Nederland

Netflix

Netflix dropt ook weleens onbekende series die opeens heel populair worden in Nederland. Dat is met deze serie het geval.

De streamingsdienst maakt zelf veel series en films, maar koopt deze ook in. Hierdoor is er veel aanbod en komen er elke week wel titels bij. Hierdoor blijven de kijkers tevreden. Zeer belangrijk in deze tijden waarbij de concurrentie groot is. In Nederland is nu een onbekende serie snel populair geworden.

Netflix-serie verovert Nederland

We hebben het over de serie Top Boy. De serie staat bovenaan in de rijtjes van best bekeken series. Opmerkelijk, want het is (tot nu toe) eigenlijk een best onbekende serie. Netflix zegt dat de serie gaat over: “Twee doorgewinterde drugsdealers keren terug naar de straten van Londen, maar hun jacht op geld en macht wordt bedreigd door een jonge, meedogenloze oplichter.”

Top Boy

Er zijn meerdere seizoenen van de serie. Het eerste seizoen komt uit 2011. Het is dus al een oude serie. Netflix blaast deze nieuw leven in, en met succes. Destijds kon je de serie zien op het Britste Channel 4 en bestond uit een bescheiden vier afleveringen. Ook seizoen twee uit 2013 had maar 4 afleveringen. Dat is tegenwoordig echt heel weinig.

Na 2013 lag de serie stil. Tot het moment dat Netflix de boel overnam. Sinds 2019 staat de serie op de streamingsdienst en bestaat een seizoen opeens uit tien afleveringen. Er zijn nu vier seizoenen en Netflix maakt hier onderscheid in. De eerste seizoenen kan je vinden onder de naam Top Boy Summerhouse. Dit is wel belangrijk, want als je gaat starten met de serie bekijk deze dan eerst. Recensenten zijn positief en geven de serie een hoog cijfer.