Deze onderwaterscooter scoor je nu bij Lidl

Groente, fruit, vlees en oh ja. Ook die onderwaterscooter niet vergeten bij de Lidl.

Supermarkten hebben zo nu en dan van die gekke tijdelijke producten in het gamma. In Duitsland is dat heel gebruikelijk, om naast je vaste boodschappen ook andere producten te verkopen. Producten die vaak niks te maken hebben met de normale boodschappen. In Nederland zie je dit ook steeds vaker. Zo heeft de Lidl een wel heel bijzondere onderwaterscooter in het gamma deze week.

Er bestaat een kans dat een groot deel van de Nederlanders de aankomende zomervakantie in eigen land doorbrengt. En waarom ook niet. Het coronavirus is er nog steeds en ook in Nederland kunnen de zomers erg warm worden. Verkoeling zoeken bij het water is dan aan te raden. Met deze onderwaterscooter van de Lidl maak je de blits op, of eigenlijk onder, het water.

We hebben het hier over de Yamaha Seascooter RDS200. Het apparaat kost 299 euro, maar daar krijg je ook wel wat voor terug. Je kunt tot 20 meter onder water duiken met de machine. In Nederland is het water natuurlijk wel goor, dus mooie visjes kijken er is niet bij. Met een maximumsnelheid van ruim 3 km/u kun je tot 1 uur (inclusief trappelen van je benen) onder water spelen. Daarna zul je de accu weer moeten opladen.