Deze OnePlus 8 Pro-feature is een aanslag op de batterij

Als je met minder genoegen kunt nemen kun je de batterij langer laten meegaan van je OnePlus 8 Pro.

De OnePlus 8 Pro is weer een sterk vlaggenschip van het Chinese techbedrijf. Daar staat wel een fiks prijskaartje tegenover. Meer daarover lees je in de OnePlus 8 Pro review van Apparata. Maar al die technologische hoogstandjes komen met een prijs. Niet alleen in euro’s, maar ook in gebruik.

Zo heeft de OnePlus 8 Pro een zeer fraai OLED-scherm met een refresh rate van 120 Hz. Tegenwoordig hebben meerdere Android-vlaggenschepen een 90 Hz of 120 Hz scherm en dat ziet er inderdaad gelikt uit. Je moet echter niet gek opkijken als je telefoon moeite heeft om het einde van de avond te halen bij intensief gebruik. Zo’n display is een aanslag voor de batterij.

Dat zeggen wij niet, maar dat doen de experts van AnandTech voor ons. Uit hun eigen onderzoek is gebleken dat het 120 Hz scherm van de OnePlus 8 Pro een echte slurper is voor de batterij. Je kunt via de instellingen teruggaan naar 60 Hz. Volgens AnandTech scheelt dat meer dan 200 mW in gebruik. En hoe minder mW de telefoon gebruikt, hoe beter.

Is de accuduur je lief, dan is het even terugschalen naar 60 Hz en klaar is kees. 120 Hz komt het beste tot zijn recht als je naar films of series kijkt op Netflix of als je aan het gamen bent. Het kijken naar foto’s of het versturen van een appje kan prima met 60 Hz.