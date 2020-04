Deze OPPO-krachtpatser is wel te betalen

OPPO lanceert een goedkopere smartphone zonder extreem op specs in te leveren.





Wat mag een smartphone tegenwoordig kosten? 500, 700 of 1.000 euro? Tegenwoordig kun je shoppen in elke prijscategorie. Kijk je puur naar de specificaties dan hoef je echt geen 1.000 euro uit te geven aan een smartphone. Het is gewoon een kwestie van filteren op wat je echt nodig hebt.

Zo lanceert OPPO vandaag de A91 in Nederland. Een mid-range smartphone die niet eens zulke mid-range specificaties heeft. Zo is er weinig mis met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslag. Daarnaast is het toestel slechts 7,9 mm breed en komt het toestel met een in-display vingerafdrukscanner.

Ook de camera lijkt prima in orde. De A91 heeft vier camera’s, waaronder een 48 MP hoofdcamera, een 8 MP groothoeklens, een 2 MP monolens en 2 MP portretlens. Wat je niet hoeft te verwachten op een smartphone als deze is optische beeldstabilisatie. Wel heeft de OPPO A91 Electronic Image Stabilization (EIS).

OPPO lanceert de nieuwe A91 in de kleuren Lightening Black en Blazing Blue. Vanaf vandaag is de smartphone verkrijgbaar. De eerste leveringen vinden op vrijdag plaats. De smartphone kost 299 euro en is onder andere verkrijgbaar via T-Mobile, Tele2, MediaMarkt en Coolblue .