Deze oude iPhones krijgen niet de nieuwste iOS - Apparata

iOS 15 komt niet naar de volgende oudere iPhones. Dat lijkt zo goed als zeker.

In tegenstelling tot sommige Android smartphonefabrikanten, heeft Apple een keurig ondersteuningsprogramma voor de iPhone. Zelfs met een iPhone die echt al jaren oud is krijg je vaak nog toegang tot de nieuwste versie van iOS. Gelukkig zien we wel mooie ontwikkelingen in de wereld van Android. OnePlus, maar ook Nokia, zijn merken die de nieuwste versie van Android naar oudere toestellen brengen.

iOS 15 niet op oude iPhones

In juni zal Apple naar verwachting iOS 15 gaan aankondigen. De release is dan, traditioneel gezien, in het najaar. De vraag is welke iPhones van het Amerikaanse techbedrijf de overstap naar iOS 15 gaan maken. Met de nieuwste modellen zit je natuurlijk wel gebakken, maar hoe zit dat met de oudere varianten?

Tweede keer dat dit naar buiten wordt gebracht

Volgens iPhoneSoft maken zeker twee iPhones die de overstap naar iOS 14 hebben meegemaakt, niet de overstap naar iOS 15. Het volgens de publicatie om de iPhone 6S reeks en de iPhone SE uit 2016. Het is geen verrassing, de telefoons zijn toch al aardig oud. Bovendien is dit de tweede keer dat dergelijk nieuws naar buiten wordt gebracht. In november was er ook al een (andere) publicatie die met deze claim kwam. Je kunt er dus redelijk vanuit gaan dat het nieuwtje klopt, ook al heeft Apple nog niets van zich laten horen.

Heb je nog zo’n oude iPhone dan ben je vast en zeker toe aan een upgrade. Of dat nu een nieuwe iPhone of een Android smartphone betreft. Beide smartphones hebben de A9 chipset aan boord. Deze chip zou niet compatibel zijn met iOS 15.