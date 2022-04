Peperdure Hublot beleeft een bijzonder debuut

En dat heeft ook een reden. De Hublot Big Bang Integral Tourbillion Cathedral Minute Repeater is namelijk iets bijzonders.

Natuurlijk. Een horloge dat enkele tonnen kost is altijd bijzonder. Of althans, het zou bijzonder moeten zijn. Want als je het hebt over dergelijke bedragen wil je ook iets bijzonders om je pols dragen. Dat is zeker het geval met de Hublot Big Bang Integral Tourbillion Cathedral Minute Repeater. Het bijzondere zit hem niet alleen in de naam.

Wat dit horloge zo speciaal maakt zijn de gebruikte componenten. Het horloge bestaat voor een groot deel uit keramiek. Daarmee is dit het allereerste honderd procent keramische repeater horloge. Een repeater is een automatisch horloge dat je met een druk de uren en het aantal minuten aangeeft.

Om de pols is de Hublot Big Bang Integral Tourbillion Cathedral Minute Repeater een 43mm groot horloge. Niet alleen het uurwerk, maar ook de bezel en het bandje is gemaakt van keramiek. Dat maakt dit horloge ook zo speciaal. Het automatische horloge heeft een reservetijd van 80 uur.

Je gaat deze Hublot niet zomaar tegenkomen. Het luxe horlogemerk maakt per kleur slechts 18 exemplaren van de Big Bang Integral Tourbillion Cathedral Minute Repeater. Dit horloge is straks verkrijgbaar in de kleuren wit en zwart. De retailprijs ligt op 291.000 euro.