Deze peperdure rolmaat komt regelrecht uit de sci-fi-toekomst

De toffe T1 Tomahawk rolmaat is van alle sci-fi-gemakken voorzien en maakt meten ook daadwerkelijke weten.

Het is 2022 maar om wat voor reden dan ook gebruikt iedereen nog een analoge, bijna primitieve rolmaat. Tomahawk wil daar verandering in brengen door een rolmaat uit te brengen die niet zou misstaan in een sci-fi-film. De gecrowdfundde gadget maakt meten ongekend nauwkeurig en iets aftekenen een exacte wetenschap. Het ding kost je daarentegen ook behoorlijk wat space credits!

T1 Tomahawk sci-fi rolmaat

De oplaadbare T1 Tomahawk is een sci-fi rolmaat met alle gemakken van een hedendaagse computer, verpakt in een relatief compacte vormfactor. Het meetlint heeft twee schermen. Het oled-scherm geeft digitaal de huidige meting weer. Een beetje in de geest van deze laserrolmaat. Uiteraard kun je met een druk op de knop aanpassen of je de binnen-, buiten-, of middenmaat meet.

Het tweede scherm noemt Tomahawk ‘digitaal papier’, een beetje zoals het scherm van een e-reader. Hierop zijn de laatste paar metingen als notities te zien. Als je dus verschillende stukken hebt gemeten, hoef je niets te onthouden, het staat gewoon op ‘papier’. Om het geheel nog eigentijdser te maken, kun je de metingen natuurlijk ook in de meegeleverde app bekijken.

Ook in de praktijk handig

Maar bouwtools zijn niet alleen handig in digitale sferen; ook in de praktijk is de Tomahawk T1 een ongekend handige rolmaat. Aan de zijkant zit bijvoorbeeld een houder voor een potlood. Zo teken je accuraat een lengte af.

Om het nog handiger te maken, zijn er ook twee lasers aan de zijkanten aanwezig. De rolmaat kan in een 3D ruimte aangeven waar je het ding precies houdt.

Prijs

De T1 Tomahawk rolmaat is van alle gemakken voorzien, maar daarom ook behoorlijk duur. Als je nu op Kickstarter de gadget steunt, krijg je korting. Maar uiteindelijk ligt het sci-fi meetlint voor 260 dollar in de winkel. Dat is omgerekend bijna 240 euro, exclusief BTW!