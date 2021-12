Deze Playstation 5 accessoires kan je vragen voor de feestdagen

De feestdagen zijn in aantocht. Als jij een Playstation 5 hebt weten te kopen, zijn dit leuke accessoires om te vragen.

De Playstation 5 (PS5) is een geliefd apparaat. Veel mensen willen de laatste generatie console, maar er is moeilijk aan te komen. Heb je hem toch weten te kopen, dan zijn er wel wat accessoires op de markt om je game- ervaring nog beter te maken. Wij hebben drie top toevoegingen die jij eigenlijk moet hebben op een rijtje gezet.

Playstation 5 accessoires

Natuurlijk, je kunt heel veel randproducten kopen. Van andere kleuren voor de buitenkant van je console tot een extra controller. We gaan er maar voor het gemak vanuit dat een dikke TV iets te duur is voor onder de kerstboom, die slaan we dus over. De onderstaande drie accessoires zijn echter een must en betaalbaar.

Oplaadstation

Als je veel gamed gaan de controllers toch wel snel op. Het is vervelend om er achter te komen dat deze op zijn, als je net begint met een spelletje. Dit kan je voorkomen door elke keer je controller met een snoertje aan je PS5 te bevestigen. Praktisch? Nee, natuurlijk niet. En daarom zijn de oplaadstations zo handig. Elke keer als je klaar bent met gamen leg je de controller erop. Het is een handige plek om ze op te bergen, maar ze zijn de volgende keer ook weer opgeladen.

Exilien

Headset

Gillende kinderen, pratende huisgenoten, voetballende pubers buiten en ga zo maar door. Afleiding is er overal. Daarom is een headset zo goed en past dit perfect in dit lijstje van Playstation 5 accessoires. Dan sluit je je volledig af van de buitenomgeving en kan jij lekker je spelletje spelen. Met een headset komt ook een goede microfoon wat je game-ervaring nog beter maakt. Er zijn verschillende headsets te vinden, van goedkoop tot duur.

Sony

Wifi

Niks zo vervelend als je internet hapert. Dat is al vervelend op je iPad of telefoon, maar als je net goed aan het knallen bent in Call of Duty is het ‘killing’ voor je scores. Dit kan je voorkomen door een sterke Wifi router aan te schaffen (of te vragen voor kerst). Een Wifi 6 router is het snelst en is dan ook aan te bevelen. Dan heeft je visite gelijk ook goed internet!