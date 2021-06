Deze PlayStation 5 games komen nu ook naar de PS4! - Apparata

Een meevaller voor het tegenvallende aanbod van de PlayStation 5. Er komen ook wat PlayStation 5 games naar de PS4.

Het is nog altijd verschrikkelijk moeilijk om een PlayStation 5 te kopen. Zo niet gevoelsmatig onmogelijk. Redenen om de PS5 te kopen is niet alleen vanwege de graphics, maar ook vanwege de exclusieve games. Wat dat betreft hebben we nieuws te melden voor bezitters van een PlayStation 4. Een aantal PlayStation 5 games komen namelijk ook naar de PS4. Dat heeft PlayStation Studio baas Hermen Hulst bekendgemaakt in een interview met PlayStation Blog.

Het gaat hier om de games God of War: Ragnarök en Gran Turismo 7. Het is best bijzonder te noemen dat een PS5-titel naar de PS4 komt, want games als Returnal en Sackboy: A Big Adventure verschenen exclusief voor de PlayStation 5. Dat gezegd hebbende, Spider-Man: Miles Morales was ook op de PS4 verschenen.

Verder valt er nog een nieuwtje te vermelden. God of War: Ragnarök heeft helaas vertraging opgelopen en gaan we dit jaar niet meer zien. De release staat gepland voor 2022. Gran Turismo 7 had nog geen releasedatum, maar mik ook op een release in 2022 voor de racegame. De reden dat de games op de PS4 verschijnen is simpel volgens Hulst. Je kunt 110 miljoen PS4-eigenaren niet in de kou laten staan, aldus de topman.