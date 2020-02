Deze PlayStation-controller houdt je in de gaten

Sony heeft een interessant idee. Namelijk een controller die je nauwlettend in de gaten weet te houden.





Gamen is ontspannen. Althans, dat zou de strekking moeten zijn. Gamen kan echter ook heel frustrerend zijn. Denk aan een potje FIFA online of een spel als Call of Duty. Als het tegenzit kan je hartslag versnellen. Tenzij je een wearable draagt heb je het misschien zelf niet eens in de gaten.

Wat als je controller dit soort informatie weet? Sony heeft een idee op de stapel liggen om zo’n slimme controller te ontwikkelen. Het techbedrijf had een patent met dit idee in 2018 geregistreerd. De controller kan je hartslag meten en je bloeddruk bijhouden. Op basis van die informatie kan de game live aangepast worden.

Denk aan een spannend level in Resident Evil, waar je hart in je keel kan bonken van de spanning. De PlayStation-controller registreert dit en de game kan misschien de spanning een beetje wegnemen. Natuurlijk zou dat wel een optie moeten zijn. Een game als Resident Evil speel je immers voor de spanning. De informatie van het patent is nu pas naar buiten gekomen.

Het is een patent en dat betekent dat Sony het idee niet in productie hoeft te nemen. Het techbedrijf heeft in elk geval het idee vast laten leggen, mocht het idee ooit tot een uitvoering komen.