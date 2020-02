Deze PlayStation is watergekoeld

Een custom versie van de PS4!





Het is het laatste jaar dat de PlayStation 4 in het zonnetje staat. De verwachting is dat de nieuwe PlayStation 5 eind dit jaar het stokje gaat overnemen van de PS4. Genoeg reden om de console van Sony nog even in het zonnetje zetten.

Deze bijzondere PS4 verdient namelijk je aandacht. Wat je ziet is een PS4 gebouwd in een custom behuizing. De console, gemaakt door JMAGG, beschikt over waterkoeling die de console mooi op temperatuur weet te houden. De PS4 is een krachtig apparaat, maar kan als een vliegtuig klinken onder serieuze belasting.

Je koopt een nieuwe PS4 tegenwoordig al voor zo’n 159 euro. Hoe anders is deze custom variant. JMAGG stelt dat zijn setup ongeveer 1.000 dollar heeft gekost. Een smak geld voor een console die in de basis uit 2013 stamt. Het resultaat is wel een one-of-a-kind PlayStation 4 die met name in het donker en ongelofelijk vet uitziet!