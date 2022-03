Deze Polestar komt met de ultieme social media accessoire!

Polestar

Autorijden is tegenwoordig veel meer dan alleen sturen. Daarom komt deze Polestar met de ultieme social media accessoire.

De tijd dat autorijden alleen maar rijden was is voorbij. Het is veel meer geworden dan alleen schakelen en sturen. Het gaat over ervaringen en het maken van herinneringen. Dat wil je natuurlijk delen op al je social media kanalen. Polestar gaat je daarbij helpen.

Social media accessoire Polestar

Lekker toeren met de Polestar is natuurlijk geweldig. Helemaal met uitzicht op de zee of op de bergen. Dan wil je dit natuurlijk opnemen, bewaren en delen met al je vrienden. Je zou een foto of video kunnen maken met je telefoon, maar wat als je ultra-pro zou kunnen gaan? Als je de hele rit van bovenaf zou kunnen filmen? En daar gaat deze nieuwe conceptauto van Polestar je bij helpen.

De zogenaamde Polestar O₂ is in veel opzichten heel interessant. Het is een elektrische sportroadster, met als doel de toekomst van elektrische cabrio’s vorm te geven, die nog steeds ongrijpbaar zijn in de EV-industrie. Het design van de O₂ is nauw verwant aan dat van de Precept, het vierdeurs GT-concept van het merk. Tegelijkertijd is het platform van gelijmd aluminium aangepast aan de Polestar 5, die in 2024 gelanceerd zal worden. Verrassend genoeg is de cabrio met hardtop een vierzitter, in tegenstelling tot typische roadsters.

Geleverd met een drone

De auto komt met een unieke accessoire: hij wordt geleverd met een geïntegreerde autonome drone die rond kan vliegen en je kan filmen terwijl je rijdt. Cool! Om deze gave functie voor het maken van filmpjes te creëren, werkte Polestar samen met Aerofugia’s merk voor consumentenelektronica, Hoco Flow.

Een speciale vleugel die achter de achterbank omhoog gaat, zorgt ervoor dat de drone kan opstijgen wanneer de auto in beweging is. De drone opereert autonoom en volgt de auto met snelheden tot 90 km/u. De bestuurder kan ook kiezen tussen een sfeervolle of actievolle reeks, afhankelijk van zijn omgeving.