Deze populaire Netflix-film breekt record: meest geprezen ooit

Afbeelding via Kirsty Griffin/Netflix

The Power of the Dog is een meesterwerk en dat zien alle grote filmfestivals ook, aangezien Netflix’ film een monsterrecord verbreekt.

Netflix vist ondanks exquise content al jaren achter het net wat betreft Oscar-waarderingen. De razend populaire western The Power of the Dog gaat daar mogelijk verandering in brengen. En de doorslag werd gegeven door het North Dakota Film Society, wie kent het niet!

The Power of the Dog verpulvert record

Tijdens de vermelde awards haalde de film met Benedict Cumberbatch de felbegeerde ‘Best Picture’-prijs binnen. Dat op zich zegt vrij weinig, maar het feit dat de film het al 20 keer eerder deed maakt het een record.

The Power of the Dog heeft nu 21 Best Picture-wins binnengesleept op vooraanstaande filmfestivals, zo meldt Variety. Daarmee is het de meest geprezen film van Netflix binnen het award-circuit ooit. Voorheen stond Roma op deze plek met 20 wins.

Ondanks het nieuwe record voor Netflix is het nog maar de vraag of de constante droom van de streaminggigant uit zal komen. Eind maart zullen de Oscars plaatsvinden en tot dusver zijn er meerdere zeer gerespecteerde films in de loop voor dé Oscar, Best Picture.

Daarbij zegt de aanloop naar de grootste filmawards doorgaans niet zoveel. Het komt keer op keer voor dat films die filmfestivals domineren uiteindelijk bedrogen uitkomen. De Oscars zijn immers niet alleen een prijs voor pure kwaliteit, maar ook van politieke impact en populariteit onder een groter publiek.

The Power of the Dog is nu op Netflix te zien.