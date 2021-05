Deze populaire Netflix-serie krijgt een spin-off - Apparata

Mocht je fan zijn van de Netflix-serie Bridgerton dan hebben we goed nieuws voor je, want de show krijgt een spin-off.

Spin-offs van een populaire televisieserie zijn niet ongebruikelijk. Laten we je enkele voorbeelden noemen. Breaking Bad kreeg een spin-off in Better Call Saul. The Walking Dead kent zelfs meerdere spin-offs en ook Game of Thrones krijgt een spin-off. Kortom, nieuwe series als afsplitsing van een bestaande serie of verhaallijn zijn helemaal hip. En dat brengt ons bij het nieuws van vandaag.

Bridgerton spin-off

De Netflix-serie Bridgerton krijgt een spin-off. De serie duikt dieper in op het verhaal van Queen Charlotte. Shonda Rimes, de uitvoerend producer van het eerste seizoen van Bridgerton, zal het verhaal schrijven voor de spin-off.

Fans van de show krijgen zo een stukje uitdieping. Het is altijd de vraag of de spin-off dezelfde kwaliteit kan leveren als het origineel. Bij Better Call Saul was dit bijvoorbeeld zeker het geval, maar er zijn ook spin-offs die niet in de buurt komen van het origineel. Wat dat betreft helpt het dat de producer van de Netflix-serie Bridgerton ook de verantwoording zal dragen voor de spin-off. Het is echter wel zo dat Rimes voor het eerst het script gaat schrijven, terwijl ze bij Bridgerton geen schrijvende functie had als producer. (via The Hollywood Reporter)