Deze populaire Star Wars Disney+ show krijgt docuserie

The Mandalorian was ondanks de verslechterde beeldkwaliteit een traktatie voor Star Wars fans. Ook Disney genoot van de heerlijke Star Wars-show, want het was Disney’s best bekeken content op de streamingdienst. Fans van die show krijgen op de aankomende Star Wars Celebration Day een cadeautje: er komt een documentaireserie over die show uit.

In een blogpost laat de film- en seriegigant weten met een docuserie te komen over The Mandalorian. De eerste live-action Star Wars-serie was een waar genot voor de ogen en in de making-of check je hoe de makers de prachtige beelden konden schieten.

Spoiler-alert: ze gingen niet naar buitenaardse planeten om de extreme landschappen vast te leggen. Voor de productie werd onder andere een nieuwe technologie ontwikkeld die het huidige green screen moet vervangen. In plaats van volledig groene (of soms blauwe) studio’s, gebruikte The Mandalorian een ruimte met een soort LED TV’s aan alle kanten. Die ‘TV’s’ tonen de achtergrond die in 3D meebeweegt met de camera.

Verwacht meer van deze geweldige inkijkjes in het productieproces van cinema (of tv-series, in dit geval). Disney+ dropt 8 weken lang een nieuwe aflevering in de Disney Gallery: The Mandalorian-reeks. Elke aflevering wordt er een nieuw aspect van de productie onder de loep genomen. En reken maar dat de bovenstaande techniek ook de revue zal passeren. De eerste aflevering komt op 4 mei (May the 4th, een woordspeling op ‘may the force be with you’) uit op Disney+.

